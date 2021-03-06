البابا في النجف للقاء السيستاني

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل البابا فرنسيس، صباح السبت، الى محافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وقال مراسلنا، اليوم، 6 آذار 2021، إن "طائرة البابا حطت في مطار النجف الدولي، حيث سيتوجه بعدها البابا الى منزل المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، لإجراء اللقاء المرتقب بين الاثنين".

وأضاف ان "البابا سيتوجه بعدها الى الناصرية وتحديدا إلى مدينة أور، وهي المحطة الثالثة في زيارته التي دخلت يومها الثاني".

وكان البابا قد وصل، أمس الجمعة، إلى بغداد، في زيارة هي الأولى من نوعها، وتستمر لـ 3 أيام، حيث استقبله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس الجمعة، البابا فور وصله الى بغداد وتوجه بعدها الى قصر بغداد حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح.

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