بالصور.. البابا يصل النجف

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الطائرة التي تقل البابا فرانسيس،

إلى مطار النجف، استعداداً للقاء

المرتقب بين البابا والمرجع الديني

الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني،

في النجف الاشرف.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن طائرة

الب

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