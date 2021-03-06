بدء اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان والسيد السيستاني

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بدأ اللقاء التاريخي بين الحبر الاعظم البابا فرنسيس و المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في منزل السيستاني بالنجف الاشرف ./انتهى9

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