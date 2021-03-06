سلام الشمري : دعوة البابا السياسيين للاهتمام بالشباب دليل الحرص الدولي على واقع العراق ومستقبله

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للعراق نقطة تحول مهمة بالاهتمام العالمي بالعراق على مختلف المستويات.وقال الشمري في بيان صحفي :" ان الاصرار من اعلى سلطة دينية مسيحية في العالم على زيارة العراق ، بهذا الوقت بالذات يعكس واقعا جديدا على اهمية بلاد وادي الرافدين واهتمام العالم بها ".واضاف :" ان البابا بكلمته دعا السياسيين الى الاهتمام بالشباب لما لهم من اهمية في بناء المجتمع وتطوره ، دليل على الحرص الدولي على حاضر العراق ومستقبله ".وشدد الشمري على ضرورة ان يعكس اصحاب القرار حرصهم على ان يكون للشباب الدور المهم في بناء البلاد وتطورها ليس فقط بالتصريحات بل بالمواقف العملية.وطالب الجهات المعنية باستثمار الزيارة ونجاحها الكبير لفتح آفاق جديدة من التطوير العمراني والسياحي للبلاد والتي ستكون وجهة مهمة على صعيد السياحة العالمية المستقبلية./انتهى3

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