2021/03/06 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء اللقاء التاريخي بين البابا والمرجع السيستاني في النجف القديمة

بغداد اليوم- بغداد

بدأ اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان، والمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، السبت (6 آذار 2021)، في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البابا فرنسيس وصل إلى منزل المرجع الأعلى السيد السيستاني، وبدأ اللقاء التاريخي بين الطرفين في محافظة النجف.

ويعد هذا اللقاء التاريخي، بين المرجع السيستاني والبابا، أول لقاء في التاريخ بين البابوية الكاثولوكية، والمرجعية الشيعية، بعد استقبال محافظة النجف للحبر الأعظم.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل البابا فرنسيس إلى شارع الرسول القريب من منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف.

وأفاد مراسلنا، إن البابا وصل إلى شارع الرسول القريب من منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف، للقائه.

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