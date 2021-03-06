البابا يصل إلى شارع الرسول القريب من منزل المرجع السيستاني

2021/03/06 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، صباح اليوم السبت، إلى شارع الرسول القريب من منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بابا الفاتيكان فرنسيس وصل إلى شارع الرسول القريب من منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف، للقاء به".

يتبع....

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