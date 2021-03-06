2021/03/06 | 09:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة نورث آيلاند النيوزيلندية اليوم السبت، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي جيونيت.وباعتبارها أكبر هزة ارتدادية منذ زلزال يوم الجمعة الذي بلغت قوته 7.2 درجة، فقد وقع هذا الزلزال على مسافة 140 كم شرق تي أراروا في الساعة الـ01:16 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي على عمق 33 كلم.وذكر آلاف السكان المحليين أنهم شعروا بها.وتسببت في إطلاق تحذير من حدوث موجات تسونامي في الأجزاء الشرقية من نورث آيلاند، والذي تم رفعه لاحقا.وقد حدث عدد من الهزات الارتدادية منذ الزلازل الذي وقع صباح الجمعة، وتراوحت قوة معظمها بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة ارتدادية بقوة 6.1 درجة تضرب قبالة السواحل الشمالية من نيوزيلندا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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