غرور إنسان - عباس علي العلي

2021/03/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بقايا معضلة قديمةتركها نوح في السفينةلم تنجح الفئران في تخريبهاولا الماءأفسدها...وحده التأريخ يعرف مفاتيحها الصدئةخزانة الأسراروعلة الليل والنهاركيف الكيف ولماذا السؤالومتى الزمانخبئها الربان عندما شك أن الماءفي غضبته ينتقممن خطايا الإنسانذلك المسكين الجبارفي السفينةكسمكة تتنقل بين الأشجاروتغردغريب عليه أن يسكن الأمواجفيشع ......





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