فلنرتكب جريمة التفكير معا - محمد حسين يونس

2021/03/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس ماذا حدث في مصر من يونيو 2012 - يونيو2013 المشكلة إن العقيدة و الدين لا تكتسبها بالتفكير و العقل و التأمل ..



بقدر ما تمتصها عن طريق البيئة المحيطة و ظروف زمنها ..



و القدرات المادية و السلوكية للاسرة ..



و قليل من الحظ أثناء الايام الأولي لرحلة الإنسان .و هكذا ..



قد تجد أحدهم متعصبا بشكل غير مفهوم لنادى الزمالك أو الأهلي أو الإسماعيلي ..



و هو لا يعرف مكانه أو قدراته المادية أو تاريخ نشأته ..



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