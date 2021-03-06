2021/03/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " إن كونك فيلسوفًا هو أولاً وقبل كل شيء أن تتبنى طريقة فلسفية للحياة."ترجمة "هل هناك أي معنى لاقتراح العيش" فلسفيًا "اليوم؟" سأل ج.



ف.



بالودي في مقال مستوحى من أعمال الهيلينستي بيير هادوت.



على الرغم من بساطته غير المسلية، فإن هذا السؤال يخفي عمقًا يتجاوز بكثير التساؤل الفلسفي المعتاد [1].



"ألا تريد أن تأتي قبلنا وتطبق ما تعلمته؟ هذا ليس المنطق الجيد الذي نفتقر إليه اليوم! إن كتب الروا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحيين الفلسفة كأسلوب حياة - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحيين الفلسفة كأسلوب حياة - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).