بالفيديو..البابا يصل النجف الاشرف ويلتقي المرجع السيستاني

2021/03/06 | 09:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل صباح اليوم البابا فرانسيس الى مدينة النجف الاشرف في العراق للقاء المرجع السيستاني....

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