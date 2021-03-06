2021/03/06 | 09:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون: الحكومات لم تطبق 90% من القوانين النيابية

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، عن تقصير الحكومات المتعاقبة في تطبيق قوانين المشرعة في البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومات لم تطبق 90% من القوانين النيابية .

وقال المسعودي ان “اكثر من 90 % من القوانين المشرعة بعد عام 2003 ولغاية الان لم تطبقها الحكومات المتعاقبة بسبب عدم وجود اليات التنفيذ الحقيقة”.

واضاف ان “تطبيق القوانين يجري وفق اهواء الحكومات المتعاقبة وهو غير ممكن وعلى البرلمان وضع اليات واضحة وخطوات لتنفيذ القوانين المقبلة لضمان تنفيذها بشكل صحيح لخدمة الصالح العام ادراج “.

واوضح المسعودي ان”عشرات القوانين معطلة بسبب مصالح سياسية ضيقة او منافسة انتخابية وهي في ادراج مجلس النواب وبحاجة لمجرد التصويت النهائي”.

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