تقرير: المسيحيون في العراق يأملون ان تكون زيارة البابا بداية صفحة جديدة

2021/03/06 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …تعبأ المسيحيون العراقيون كبارا وصغارا في طريق مطار بغداد الدولي لاستقبال البابا فرانسيس في اول زيارة رسمية للعراق متجاهلين الدعوات لممارسة التباعد الاجتماعي مع تصاعد الاصابات بفايروس كورونا في بغداد.وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” زعيم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كان قد وصل الى بغداد في اول زيارة بابوية للعراق الذي مزقته الحروب حاملا رسالة سلام ومصالحة بعد عدة عقود من الصراعات “.واضاف ان ” أول لقاء له مع الجمهور على طريق مطار بغداد الدولي عندما كانت سيارته السوداء من طراز بي إم دبليو ، محاطة بدراجات نارية للشرطة ومرافقة من قبل قوات الأمن المدججة بالسلاح ، تسير ببطء بينما كان آلاف المسيحيين والمسلمين يراقبون الحدث الكبير”.وقال المحامية نور صباح البالغ من العمر 25 عامًا والذي كان يرتدي قبعة بيضاء عليها صورة البابا ، بعد دقائق من التلويح من خلف السياج الحديدي ” اليوم فقط شعرت انني مسيحي “، مضيفة ان ” البابا كان يجب ان يفعل ذلك منذ وقت طويل”.وتابع التقرير أنه ” وفي اعقاب الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 الذي اطاح بالديكتاتورية في العراق وتصاعد العنف والارهاب في البلاد اجبر الكثير من الجالية المسيحية على الفرار من البلاد حيث يقدر قادة المجتمع أن عدد المسيحيين في العراق قد انخفض إلى أقل من 250 ألفًا من حوالي 1.5 مليون كانوا يعيشون في البلاد قبل عام 2003 “.وواصل ان ” عشرات العائلات المسيحية انتظرت خارج كنيسة سيدة النجاة ، التي كانت مسرحًا لهجوم للقاعدة في عام 2010 وأسفر عن مقتل العشرات من المصلين وقوات الأمن، حيث أغلقت السلطات الطرق بالقرب من الكنيسة ، ومنعت الناس من الاقتراب منها ، ولممارسة التباعد الاجتماعي داخل الكنيسة ، تم وضع شاشة كبيرة في الفناء لأولئك الذين يريدون متابعة البابا لكن بعض العائلات لم تتمكن من عبور الشارع لرؤية الكنيسة بسبب التدابير الامنية المشددة”.واشار التقرير الى ان إحدى المحطات المهمة لزيارة البابا ستكون حينما سيلتقي ، السبت، في مدينة النجف الجنوبية آية الله العظمى علي السيستاني البالغ من العمر 90 عامًا، وسيحضر اجتماعًا بين الأديان في مدينة أور القديمة في بلاد ما بين النهرين ، مسقط رأس النبي إبراهيم قبل ان يغادر الى اربيل ليحتفل بالقداس ويؤدي الصلاة في مدينة الموصل شمال العراق”.



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