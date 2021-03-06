مسؤول لبناني يعلق على لقاء قداسة البابا بالمرجع السيستاني

2021/03/06 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، اللقاء الذي يجمع المرجع الأعلى علي السيستاني والبابا فرنسيس بانه “تاريخيا” ويحمل العديد من الدلالات.وقال بريفي تصريح للصحيفة الرسمية، إن “زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والاسلام من (مشكاة) واحدة … ومصدرهما واحد … ونورهما واحد … من الاله الواحد، وتدعوان الى سبيل الله والى خير الانسان وخلاص الاوطان بالحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة”.وأضاف بري أن “زيارة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس الى العراق وما سوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع المرجعية الرشيدة ممثلة بسماحه آية الله العظمى السيد علي السيستاني بقدر […]

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