"لقاء تاريخي" بين البابا فرنسيس والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف

2021/03/06 | 09:41 - المصدر: فرانس 24

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في لقاء غير مسبوق، يجتمع السبت البابا فرنسيس والمرجعية الشيعية العليا آية الله العظمى علي السيستاني في مدينة النجف، في أحد أهم اللقاءات التي يعقدها الحبر الأعظم أثناء زيارته التاريخية إلى العراق.



ورفعت في بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا فرنسيس وآية الله السيستاني مع عبارة بالإنكليزية "اللقاء التاريخي".

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