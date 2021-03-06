خبير اقتصادي : زيارة البابا ستنعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي العراقي

2021/03/06 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، ان زيارة البابا للعراق ولقاءه المرجع السيد السيستاني ، سيكون لها اثر اقتصادي كبير ، مباعتبار البابا يمثل 60 % من البشر والمرجع السيستاني يعبر عن 200 مليون مسلم وعليه سيتضاعف حجم التواصل عبر تعاظم السياحة الدينية.وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان زيارة البابا ستكون بوابة لعهد جديد في تعميق مشتركات الاديان والمضي بالانسانية الى افاق اوسع في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في العالم ، مما سيزيد من التواصل الانساني والروحي وانعكاسات ذلك في تنوع السياحة والسياحة الدينية العالمية والمزيد من الثمار الاقتصادية وتعميق القيم الاجتماعية ".واضاف : ان "الزيارة ستسهم بجذب اغلب الشركات الاستثمارية التي كانت متخوفة من القدوم للعراق "./ انتهى8

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