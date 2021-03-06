مصدر: البابا سيزور مرقد الامام علي بعد لقاء المرجع السيستاني

2021/03/06 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن البابا فرنسيس سيزور مرقد الامام علي (ع) بعد الانتهاء من لقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.وقال المصدر ان “البابا فرنسيس سيزور بعد قليل مرقد الامام علي (ع)، بعد انتهاء لقاءه بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني”.واضاف ان “البابا سيتوجه بعد ذلك الى مدينة اور في ذي قار”.

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