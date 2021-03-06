بالصور .. مدينة أور التأريخية تستعد لاستقبال البابا

2021/03/06 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واعتصوير حسين الونانتستعد مدينة أور التأريخية لاستقبال البابا فرنسيس الذي سيصلها اليوم السبت بعد مغادرته مدينة النجف الأشرف.ووثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) الاستعداد في مدينة أور التأريخية التي عكست الاهتمام الكبير بهذه الزيارة التأريخية.

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