صور| لحظة خروج البابا فرنسيس من منزل المرجع علي السيستاني في النجف

2021/03/06 | 10:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغدادانتهى، السبت، اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان فرنسيس الأول والمرجع الديني الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف القديمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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واستمر اللقاء الذي واكبه "ناس"، (6 آذار 2021)، لنحو ساعة، وشهد حواراً مغلقاً، قبل أن يغادر البابا المدينة دون تعليق لوسائل الإعلام.

ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، صباح اليوم، إلى منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.

واستقبل البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة (6 آذار 2021) بإطلاق طيور بيضاء، فيما قال مراسلنا إن البابا التقى بالمرجع الأعلى في اجتماع مغلق.

وشهد اليوم السبت، لقاء غير مسبوق يجمع بين البابا فرنسيس، والمرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، بمدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة البابا التاريخية إلى البلاد.

وبعدما كان قد التقى البابا زعماء الطوائف الكاثوليكية أمس الجمعة في بغداد، يمد اليد اليوم إلى المسلمين الشيعة بزيارته أية الله، علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما، والذي لا يظهر في العلن أبدا، في منزله المتواضع في مدينة النجف على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.

وعقد الرجلان لقاء مغلقا لمدة ساعة، يأتي بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية مع إمام الأزهر، إحدى أبرز المؤسسات التابعة للمسلمين السنة ومقرها مصر.

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