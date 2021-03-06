من ضمنهم سوريا ولبنان.. صحيفة تكشف عن خطط بريطانية لتخفيض المساعدات لعدة دول

2021/03/06 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ما قالت إنه "خطط حكومية سرية من أعضاء في البرلمان" لإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية لكثير من دول العالم، وسيبدأ تنفيذها في غضون أسابيع.

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