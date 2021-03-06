أسعار النفط تتخطى 68 دولاراً

2021/03/06 | 10:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، لتتخطى 68 دولاراً لتواصل المكاسب التي حققتها خلال الايام الماضية بعد الاتفاق الذي ابرمته منظمة اوبك.

وارتفع خام برنت الى 68.5 دولار، ليواصل المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل (نيسان)، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فايروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 1.84 دولار، أو ما يعادل 2.76 في المائة، إلى 68.58 دولار للبرميل، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو اثنين في المائة في الأسبوع.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.62 دولار، أو 2.54 في المائة، إلى 65.45 دولار.

PUKmedia وكالات

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