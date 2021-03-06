رئيس الجمهورية: زيارة البابا ستبقى راسخة في وجدان العراقيين

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: استقبلنا قداسة البابا في بغداد.
ان تواجدكم في ارض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا، سيبقى راسخا في وجدان العراقيين بكل اطيافهم المضّحين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن.
واضاف: اننا نلملم جراحنا وها انتم يا قداسة البابا تضمدونها معنا، فهذه الأرض وشعبها يستحق السلام.
PUKmedia متابعة
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