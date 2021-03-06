رئيس الجمهورية: زيارة البابا ستبقى راسخة في وجدان العراقيين

2021/03/06 | 10:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح، ان زيارة البابا الى العراق ستبقى راسخة في وجدان العراقيين بكل اطيافهم المضّحين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: استقبلنا قداسة البابا في بغداد.



ان تواجدكم في ارض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا، سيبقى راسخا في وجدان العراقيين بكل اطيافهم المضّحين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن.

واضاف: اننا نلملم جراحنا وها انتم يا قداسة البابا تضمدونها معنا، فهذه الأرض وشعبها يستحق السلام.

PUKmedia متابعة

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