تعليق جديد من البنتاغون بشأن الرد على هجوم عين الأسد

2021/03/06 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة سترد على هجمات قاعدة عين الأسد الجوية إذا وجدت ضرورة لذلك، في الزمان والمكان المناسبين.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن كيربي، قوله في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، 5 آذار 2021، إن "الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد الوضع مع إيران وإنما حماية قواتها ومواصلة المهمة في العراق"، مبينا ان "السلطات العراقية لا تزال تواصل التحقيق بشأن الهجمات، وأن البنتاغون لن يسمي الجهة التي تقف وراءها قبل استكمال التحقيقات".

وأشار كيربي، إلى أن "البنتاغون يدعم الجهود لاستبدال تفويض استخدام القوة الذي يمنحه الكونغرس للرئيس وأنه سيشارك بشكل فعال مع الكونغرس والبيت الأبيض لتحقيق ذلك"، مؤكدا أن الضربات التي استهدفت، الأسبوع الماضي، في سوريا، جماعات مدعومة من إيران "قانونية".

يأتي ذلك بعد قيام جماعة مسلحة بإطلاق 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، حيث أكد مسؤولون ان مقاولا أصيب بنوبة قلبية وتوفي أثناء وجوده في ملجأ أثناء الهجوم.

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