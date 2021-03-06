2021/03/06 | 10:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى اللقاء الذي جمع بابا الفاتيكان

فرنسيس بالمرجع الديني الأعلى السيد

علي السيستاني، اليوم السبت، بعد

اجتماع دام لمدة 55 دقيقة في منزل السيد

السيستاني بمحافظة النجف الأشرف.

وقال مراسل وكالة نون الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في لقاء استمر لمدة 55 دقيقة .. البابا يغادر منزل المرجع السيستاني (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في لقاء استمر لمدة 55 دقيقة .. البابا يغادر منزل المرجع السيستاني (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).