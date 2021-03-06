الشبكي يكشف عن تحركات مريبة لداعش في المناطق الوعرة والجزيرة باتجاه سوريا

2021/03/06 | 10:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادكشف النائب عن محافظة نينوى قصي عباس الشبكي، السبت ، عن وجود تحركات مريبة تجريها عناصر تنظيم داعش الإجرامي في المناطق الهشة ، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي على وشك الانقضاض على داعش.وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تنظيم داعش بات يعيش حالة من الرعب”، مبينا أنه “في الاونة الآخيرة شوهد تحركات مريبة لعناصر داعش في المناطق الوعرة والجزيرة باتجاه سوريا”.وأضاف أن “هناك نشاطات لخلايا داعش يقابلها انقضاض من قبل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي”، مشيرا إلى أن “وجود الحشد الشعبي في الموصل يحد من حركة داعش الإجرامي”.وكان تحالف عراقيون عد في وقت سابق، القصف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية هدفه تسهيل تسال ارهابيي داعش مجددا واستهداف المحافظات العراقية.



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