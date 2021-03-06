البابا يغادر النجف ويتوجه إلى الناصرية

2021/03/06 | 10:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر البابا فرنسيس، اليوم السبت، محافظة النجف متوجهاً إلى ذي قار.وذكر مراسلنا، أن بابا الفاتيكان توجه إلى مطار النجف بعد انهاء لقائه بالمرجع الديني الأعلى السيد على السيستاني، ومن ثم غادر إلى محافظة ذي قار.وكانت محافظة ذي قار أنهت، اليوم السبت، جميع الاستعدادات المتعلقة بزيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الأثرية.

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