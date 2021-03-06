لقاء تاريخي بين السيد السيستاني والبابا فرنسيس في النجف الأشرف

2021/03/06 | 10:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف/ الصباح

استقبل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في منزله بالمدينة القديمة في النجف الأشرف اليوم السبت، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

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