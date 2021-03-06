مكتب السيد السيستاني ينشر بيان لقاء المرجع الأعلى ببابا الفاتيكان في النجف

2021/03/06 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت، بيانا بشأن اللقاء التاريخي الذي جمع بابا الفاتيكان بالمرجع السيستاني في محافظة النجف صباح اليوم.ادناه نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم التقى سماحة السيد السيستاني (دام ظله) صباح اليوم بالحبر الاعظم (البابا فرنسيس) بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان.ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات […]

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