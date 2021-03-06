محافظ ذي قار: زيارة البابا الى أور تحمل الكثير من معاني السلام والمحبة

2021/03/06 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار- زهراء صباح علال

اكد محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي، اليوم السبت، أن زيارة البابا الى أور تحمل الكثير من معاني السلام والمحبة.

وقال الاسدي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " المحافظة انها جميع الاستعداد لاستقبال البابا من الناحية الامنية واللوجستية"، لافتا الى ان " هذه الزيارة تحمل في طياتها الكثير من معاني السلام والمحبة".

واشار الاسدي الى ان " العراق بحاجه لهكذا رسائل لفتح افاق التعاون المستقبلية".

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