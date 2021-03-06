2021/03/06 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت شركة الأدوية الأمريكية "ميرك"، اليوم السبت، إن عقارا تجريبيا تطوره أظهر قدرة واعدة في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا داخل جسم الإنسان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضحت الشركة أن العقار المضاد للفيروسات "مولنوبيرافير" الذي تطوره بالتعاون مع شركة "Ridgeback Bio" أظهر انخفاضا أسرع في الفيروسات المعدية خلال المرحلة "2 أ" من دراستها، بين المشاركين المصابين بـ"كوفيد 19" في وقت مبكر، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ويليام فيشر، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا في بيان للشركتين:

النتائج الموضوعية الثانوية في هذه الدراسة، المتمثلة في حدوث انخفاض أسرع في الفيروس المعدي بين الأفراد المصابين بكوفيد مبكرا، الذين عولجوا بمولنوبيرافير، تعد واعدة.

يجري اختبار المضاد الفيروسي حاليا في المرحلة 2/3 من التجربة التي من المقرر أن تكتمل في مايو/ أيار المقبل.

قررت شركة "ميرك" التركيز على العلاجات بعد أن فشل لقاحاها لـ"كوفيد 19" في توليد الاستجابات المناعية المرغوبة، مما دفعها للتخلي عن البرنامج في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقار أميركي يظهر تجارب واعدة في مواجهة عدوى كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقار أميركي يظهر تجارب واعدة في مواجهة عدوى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).