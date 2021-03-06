آباؤهم مقاتلون في داعش.. إعادة 12 طفلا لنساء أيزيديات في العراق

2021/03/06 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسؤولة كردية لوكالة فرانس برس يوم أمس الجمعة أن أكراد سوريا أعادوا لنساء ينتمين إلى الطائفة الأيزيدية في العراق، 12 طفلا آباؤهم مقاتلون في تنظيم داعش.

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