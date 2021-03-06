وكالة نون الخبرية تنشر تفاصيل لقاء المرجع السيستاني ببابا الفاتيكان (صور)

2021/03/06 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي الحسيني السيستاني، السبت، بيانا

يوضح فيه تفاصيل لقاء السيد السيستاني

ببابا الفاتيكان.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "سماحته التقى صباح اليوم

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