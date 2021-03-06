اول صورة للقاء البابا بالمرجع السيستاني

2021/03/06 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، صورة للقاء

الذي جمع بابا الفاتيكان فرنسيس

بالمرجع الديني الأعلى السيد علي

السيستاني، اليوم السبت، بعد اجتماع

دام لمدة 55 دقيقة في منزل السيد

السيستاني بمحافظة النجف الأشرف.

وق

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