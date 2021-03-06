تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمين صينيين

2021/03/06 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت السلطات الصينية، اليوم السبت، تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.ونقلت رويترز عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية بيانا قالت فيه إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين.وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت […]

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