بأرقام “ضخمة”.. تعرف على 4 دول تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم

2021/03/06 | 11:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تتربع 4 دول في الامريكيتين الشمالية والجنوبية على قائمة الدول التي تحتوي على اكبر عدد من المطارات.

وبحسب تقرير لـ”وورد اطلس”فإن “أمريكا تأتي اولا بامتلاكها 13500 مطار، فيما تأتي بعدها البرازيل بـ 4039 آلاف مطار، والمكسيك: 1714 مطار، وكندا: 1467 مطار “.

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