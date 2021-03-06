2021/03/06 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تترقب وصول زيارة المحبة والسلام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تترقب وصول زيارة المحبة والسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).