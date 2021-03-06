طائرة البابا تهبط في مطار الناصرية

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واعوصل البابا فرنسيس اليوم السبت، الى محافظة ذي قار.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " طائرة البابا هبطت في مطار الناصرية قادمة من محافظة النجف االاشرف"، مشيرا الى ان " البابا سيتجه الى مدينة أور التاريخية لاجراء مراسيم الحج".

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