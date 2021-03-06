البابا يصل الى مطار الناصرية

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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اقامة مراسم تشييع المناضل شهاب وهاب في النرويج

اقيمت اليوم الجمعة مراسيم تشييع الدكتور شهال وهاب في مقبرة الفاسيت في مملكة النرويج.

وجرت المراسم بحضور عائلة الفقيد واصدقائه وممثل...

وفاة المناضل شهاب وهاب في النرويج الهجرة تعبّر عن قلقها ازاء اوضاع اللاجئين العراقيين في الاردن

الشاعرة برشنك الصالحي: الصدق معيار للناجحين

برشنك أسعد عبد السلام الصالحي شاعرة وكتابة كوردية من مدينة كركوك، حاصلة على شهادة بكالوريوس اداب فلسفة، بدأت بكتابة الشعر بعد أن وجدت نفسها بين طيات هذا الجنس الأدبي، تكتب الاشعار والكتابات النثرية...

رئيس نادي غاز الشمال: نسعى للارتقاء بفرقنا الرياضية منى منصور: العبرة بالعمل الجيد فهو الذي يفرض نفسه

قمع النشطاء والصحافيين بقانون 1969 الاتحادي في اقليم كوردستان

عادت السلطات في اقليم كوردستان لتزيد الخناق على حريّة العمل الصحافي في الإقليم المثقل بالفساد والديون المتراكمة وأزمة تأخر توزيع الرواتب.

< p> ترحيب واسع بإقرار قانون الناجيات الايزيديات ليلى تعلو: قانون الناجيات بارقة أمل لانصافهن

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