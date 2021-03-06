2021/03/06 | 11:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

وصل قبل قليل الى محافظة النجف بابا الفاتيكان فرنسيس ق...

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