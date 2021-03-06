البنتاغون يدرس احتمال تمديد مهمة الحرس الوطني في مبنى الكابيتول

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) طلبا قدمته شرطة الكونغرس من أجل تمديد مهمة الحرس الوطني الأميركي القاضية بحماية المبنى لمدة شهرين بعد هجوم السادس من كانون الثاني/يناير، كما قال الناطق باسم الوزارة جون كيربي.وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحافي “تلقينا … Readmore

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