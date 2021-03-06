احتجاجات جديدة في بورما والأمم المتحدة منقسمة

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية احتجاجاتهم السبت في بورما، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الرد على “النداءات اليائسة” للسكان.وتواصل المجموعة العسكرية حملتها القمعية العنيفة.فقد قتل ما لا يقل عن 55 شخصا منذ بدء الانتفاضة السلمية ضد … Readmore

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