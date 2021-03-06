نص بيان الفاتيكان حول لقاء السيستاني

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف المكتب الصحفي لبابا الفاتيكان، السبت، تفاصيل لقاء البابا فرنسيس بالمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في منزله بمدينة النجف.

وجاء في بيان للمكتب تابعه NRT عربية، اليوم، أن " البابا، التقى المرجع علي الحسيني السيستاني صباح اليوم في النجف، وخلال الزيارة المجاملة التي استغرقت حوالي خمسة وأربعين دقيقة، شدد الأب الأقدس على أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية حتى نتمكن من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، من المساهمة في خير العراق والمنطقة، للبشرية جمعاء".

وأضاف البيان، أن "اللقاء كان فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى السيستاني، لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعاً عن الأضعف والأكثر اضطهادا، مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي".

وتابه انه "في إجازة آية الله العظمى، كرر قداسة البابا صلاته إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع".

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، قد كشف في وقت سابق، تفاصيل لقاء المرجع الأعلى بالبابا فرنسيس، في المدينة القديمة بمحافظة النجف، حيث أكد أن "سماحة السيد السيستاني، التقى صباح اليوم بالحبر الاعظم (البابا فرنسيس) بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها".

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