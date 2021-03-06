أسعار الدولار تعاود ارتفاعها في أسواق العراق

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار صرف الدولار، السبت، ارتفاعا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 6 آذار 2021، 145,500 دينار فيما تراوحت أسعار الصرف بين 145.000 إلى 146,000 دينارا.

النجف / بورصة

145,450

البصرة / بورصة

145,300

اربيل / بورصة

145,400

الموصل / بورصة

145,400

السليمانية / بورصة

145,500

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