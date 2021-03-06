2021/03/06 | 11:18 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تعاود ارتفاعها في أسواق العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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شهدت أسعار صرف الدولار، السبت، ارتفاعا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 6 آذار 2021، 145,500 دينار فيما تراوحت أسعار الصرف بين 145.000 إلى 146,000 دينارا.
النجف / بورصة
145,450
البصرة / بورصة
145,300
اربيل / بورصة
145,400
الموصل / بورصة
145,400
السليمانية / بورصة
145,500
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تعاود ارتفاعها في أسواق العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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