2021/03/06 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

ثمانية عشر سنة على الأكثر، يدعون فحول

السياسة إلى الوحدة الوطنية، والإتلاف

الاجتماعي ومحاربة الطائفية وتخييط

الشق الصف الوطني بمخيط العراق، ورفع

الظلم عن العراقيين وانصهار العداوة

وا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا منْ أصل عراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنا منْ أصل عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).