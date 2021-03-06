البنتاغون: واشنطن غير مهتمّة بالتصعيد مع إيران وتركز على مواصلة المهمة في العراق

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع

الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي،

السبت 6 اذار 2021، إن الولايات المتحدة

سترد على هجمات قاعدة "عين الأسد"

الجوية، إذا وجدت ضرورة لذلك، في الزمان

والمكان المناسبين.

وأكد

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