من الغرب الى الشرق أجراس ومآذن .. لقاء يطرق أبواب التاريخ

2021/03/06 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسن

ماذا يحمل البابا في زياتهِ؟

ما هي عوائد ذلك على العلاقات بين

الأقلية المسيحية والأكثرية المسلمة في

العراق؟

ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبهُ رجال

الدين (الصالحين)على المستويين الداخلي

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