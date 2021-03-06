2021/03/06 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشر الفاتيكان، اليوم السبت، بيانا حول اللقاء التاريخي بين قداسة البابا فرانسيس و المرجع السيد علي الحسيني السيستاني الذي عقد اليوم في مدينة النجف الاشرف.وفي ما يلي نص بيان الفاتيكان: التقى قداسة البابا آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني صباح اليوم في النجف الاشرف. خلال الزيارة المجاملة التي استغرقت حوالي خمسة وأربعين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاتيكان تنشر بيانا حول لقاء البابا مع المرجع السيستاني) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفاتيكان تنشر بيانا حول لقاء البابا مع المرجع السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).