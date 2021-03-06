أوكرانيا تطلب مساعدة حلفائها الغربيين لتهدئة التصعيد على خطوط المواجهة

2021/03/06 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أوكرانيا الجمعة أن تجدد القتال على خطوط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد يهدد وقف إطلاق النار الهش في شرق البلاد، داعية حلفاءها الغربيين إلى التدخل.وعزز وقف القتال الذي تم الاتفاق عليه في تموز/يوليو الماضي الآمال … Readmore

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