عاجل | كلمة بابا الفاتيكان في لقاء الأديان بمدينة أور التاريخية

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

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– كلمة بابا الفاتيكان في لقاء الأديان بمدينة أور التاريخية.

– بابا الفاتيكان من مدينة أور: من هنا بدأ التوحيد .

– بابا الفاتيكان: يجب أن لاننسى اخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم.

– بابا الفاتيكان: حينما هاجم الارهاب العراق فقد هاجم التاريخ.

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