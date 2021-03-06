اليونسكو: العراق يتربع على عرش التاريخ

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم على زيارة البابا فرنسيس الى مدينة أور الاثرية.

وأصدرت اليونسكو في هذا السياق بيانا قالت فيه ان أرض العراق تتربع على عرش التاريخ وأن أور موقع أثري في جنوب العراق وكان مركزا دينيًا وسياسيًا وحضريًا رئيسا، وشهد أصل الكتابة والعمارة الأثرية، مشيرة الى قيام البابا فرنسيس بصلاة عن كل الأديان في المدينة.

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